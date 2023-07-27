Кристина Орбакайте показала поклонникам своего отца

Певица Кристина Орбакайте продолжает своё путешествие по Европе. В Литве знаменитость заехала в Палангу - курортный городок на берегу Балтийского моря, где прошло её детство.
Напомним, в юности Орбакайте жила с родителями своего отца, Миколаса Орбакаса. Сам Орбакас и мать певицы Алла Пугачёва были заняты карьерой, а потому мало времени уделяли девочке. Даже приезжая в Москву, Кристина Орбакайте размещалась у родителей матери, а не у самой Пугачёвой.
Тем не менее, детство исполнительница вспоминает с теплотой, с отцом и матерью поддерживает тёплые отношения. В Палангу она отправилась как раз для того, чтобы провести время с Миколасом Орбакасом.
Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям, - объяснила она подписчикам причину поездки.
Впрочем, мало что напомнило Орбакайте её детство. По словам певицы, за долгие годы окружение сильно изменилось. Хотя неизменным остался «главный аттракцион» - перекидной мост через речку, который Кристина Орбакайте в юности воспринимала едва ли не как американские горки. Дочь певицы Клавдия тоже с удовольствием пробежалась по нему.
Да, в гости к отцу Кристины Орбакайте вместе с ней приехала дочь и супруг, Михаил Земцов. Они втроём уже объехали едва ли не пол-Европы. Как писал портал 2x2.su, Орбакайте своими поездками успела запутать поклонников. За короткий срок она побывала в Америке, Италии, Монако, Латвии и Греции.