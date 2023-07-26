Дженнифер Гарнер тайно обручилась с Джоном Миллером

Дженнифер и Джон знакомы уже более пяти лет и, наконец, они решили сделать следующий шаг в своих отношениях. Хотя свадьба будет скромной, но элегантной, в стиле Дженнифер. Актриса мечтает, чтобы церемония проходила на заднем дворе, в кругу семьи и близких друзей. Одним из ярких моментов будет то, что ее дети проводят ее к алтарю, символизируя объединение всей семьи в этот особенный день.

© Кадр из фильма "Артур. Идеальный миллионер"

Дженнифер планирует пригласить на свадьбу своего бывшего возлюбленного, Бена Аффлека, и его жену, Дженнифер Лопес. Это покажет, что у Дженнифер и Бена сохраняются хорошие отношения после развода, и они могут радоваться успехам друг друга.

Напомним, что Дженнифер Гарнер встречается с генеральным директором CaliGroup, Джоном Миллером, около пяти лет. У них был небольшой перерыв в отношениях в прошлом году, по предположениям, из-за различий в планах на будущее. В то время Джон хотел узаконить их отношения, но Дженнифер не была готова к такому серьезному шагу после сложного развода с Беном Аффлеком. Но судя по всему, сейчас их отношения достигли этапа, на котором они готовы узаконить свою любовь.