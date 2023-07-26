Что думает Брэдли Купер о романе Ирины Шейк с Томом Брэди

«Сказать, что его это не беспокоит, было бы ложью. У него были и есть отношения с Ириной, и он очень любит ее. Она — мать его дочери, и они — две его самые любимые женщины на свете. Он чувствует, что впервые в жизни она встретила в Томе человека, который навсегда отнимет ее сердце», — рассказал он.