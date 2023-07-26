Что думает Брэдли Купер о романе Ирины Шейк с Томом Брэди

Бывший возлюбленный модели Ирины Шейк, актер Брэдли Купер обеспокоен ее новым романом с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник из близкого окружения актера.
По словам инсайдера, Брэдли Купер «очень конфликтно» относится к новому роману Ирины Шейк и опасается, что Том Брэди «навсегда отнимет ее сердце».
«Сказать, что его это не беспокоит, было бы ложью. У него были и есть отношения с Ириной, и он очень любит ее. Она — мать его дочери, и они — две его самые любимые женщины на свете. Он чувствует, что впервые в жизни она встретила в Томе человека, который навсегда отнимет ее сердце», — рассказал он.
Инсайдер добавил, что Брэдли Купер «находится в состоянии конфликта», поскольку после их разрыва с Шейк он тоже «встречался с другими женщинами».
«Но больше всего Брэдли беспокоит то, что Том Брэди может быть очень преданным мужем, родителем и супругом», — уточнил он.
Впервые слухи о романе 37-летней Ирины Шейк и 45-летнего Тома Брэди появились в июне после того, пара встретилась на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния. Подтверждением возможного романа стал видеоролик, опубликованный изданием Daily Mail 24 июля. На видео Том гладит Ирину по лицу, сидя в машине около дома футболиста в Калифорнии.
Ирина Шейк воспитывает шестилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году после четырех лет романа.
В сентябре 2022 года Том Брэди расстался со своей супругой, бразильской супермоделью и бывшим «ангелом» Victoria's Secret Жизель Бюндхен. Звезды прожили в браке более 12 лет. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.
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