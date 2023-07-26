41-летняя Бейонсе вышла на сцену в латексном боди с корсетом

Американская певица Бейонсе выступила на новом концерте в Лондоне в рамках тура Renaissance. Об этом сообщает British Vogue и публикует эксклюзивные фотографии с выступления.

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Эксклюзивно для Vogue фотограф Рафаэль Паваротти побывал за кулисами во время выступлений Бейонсе в Лондоне, чтобы запечатлеть настроение до, во время и после ее захватывающих сетов. Перед камерой певица позировала в черном боди с корсетом из латекса и с разрезами на рукавах.

«Живая энергия ни с чем не сравнима. Это было буквально нечто уникальное, чего я никогда раньше не видел и не чувствовал. Смотреть на нее вживую — совсем другое дело: она обладает трансцендентной энергией, настолько мощной, что это нереально», — рассказал Рафаэль Паваротти о встрече с Бейонсе.

В феврале 2023 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу «Грэмми». Исполнительница победила сразу в четырех номинациях: «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance»), «Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It»), «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul») и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»). Таким образом, она стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» в истории — в ее коллекции 32 статуэтки, что на одну больше, чем у предыдущего рекордсмена, дирижера Георга Шолти.