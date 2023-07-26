Деталь на фото Бузовой в бикини смутила фанатов

Российская ведущая и певица Ольга Бузова поделилась новыми фото в бикини и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных снимках 38-летняя исполнительница предстала в красном раздельном купальнике, украшенном стразами, с тонкими завязками. Визажисты сделали знаменитости макияж в стиле smoky eyes, нанеся на глаза сияющие тени. Стилисты, в свою очередь, заплели ее волосы в небольшие косы, уложив их нижнюю часть в легкие локоны.

Поклонники заметили одну деталь во внешнем виде артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ботинки и купальник? Это нормально?», «Оля, а вы с собой запасную обувь брали? Наряды меняются, а ботинки все те же», «А зачем сапоги надевать-то?», «Фото красивые, но ботинки не в тему», «Кто-нибудь объясните, почему везде эти армейские сапоги?» — возмущались они.