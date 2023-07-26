Джиджи Хадид впервые появилась на публике после ареста

Супермодель Джиджи Хадид впервые заметили в общественном месте после того, как ее арестовали на Каймановых островах за хранение марихуаны. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.

28-летняя модель была сфотографирована прибывающей в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Джиджи Хадид была одета в голубые джинсы с высокой талией, короткий бежевый топ и болеро с длинными рукавами. Звезда подиумов дополнила образ красными кедами, черной кепкой и солнцезащитными очками.

10 июля Джиджи Хадид вместе с подругой Лией Николь Маккарти прилетели на частном самолете из США на Каймановы острова. Сотрудники таможенного контроля аэропорта просканировали багаж модели и обнаружили у нее небольшое количество марихуаны. По местному законодательству девушкам грозило тюремное заключение на 9-12 месяцев, или штраф в размере $1 тыс. Позже источник из окружения модели сообщил журналистам TMZ, что у Джиджи Хадид есть медицинский рецепт на марихуану, которая была куплена ей законным способом в Нью-Йорке.