Супруга Аскольда Запашного в тайне сменила фамилию
Жена Народного артиста России, художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного Элен рассказал, что в тайне от супруга сменила фамилию. Подробностями она поделилась на шоу "Семейный вопрос".
По словам Элен, родители были против ее брака с Запашным, поэтому пара расписалась, не сказав им. И через некоторое время супруга дрессировщика сменила фамилию мужа на девичью.
Элен рассказала, что супруг узнал об этом случайно на кассе в магазине:
"Одним вечером мы в магазине покупаем алкоголь — и у нас попросили паспорт. У Аскольда документа с собой не было. Я без задней мысли отдала свой. Тут-то он все и увидел. Продавщица оценила, когда муж выдернул из рук паспорт и стал что-то рассматривать. Да, до сих пор злится".
Запашный, в свою очередь, поправил супругу и сказал, что это произошло при покупке авиабилетов.
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