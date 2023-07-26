Супруга Аскольда Запашного в тайне сменила фамилию

"Одним вечером мы в магазине покупаем алкоголь — и у нас попросили паспорт. У Аскольда документа с собой не было. Я без задней мысли отдала свой. Тут-то он все и увидел. Продавщица оценила, когда муж выдернул из рук паспорт и стал что-то рассматривать. Да, до сих пор злится".