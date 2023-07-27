Николай Дроздов пострадал из-за диеты

Известный телеведущий попал в больницу, где ему придется лечиться длительное время: врачи сообщили, что не выпишут зоолога до конца текущего месяца точно. Что же с ним случилось?

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Николай Дроздов, несмотря на солидный возраст 86 лет, на здоровье никогда не жаловался. Прошлой зимой, правда, уже попадал в руки врачей. Но из-за травмы. Поскользнулся на льду, упал, сломал несколько ребер... Однако на этот раз причина госпитализации оказалась иной.

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Николай Николаевич признался, что пострадал из-за... диеты. Он решил избавиться от лишнего, по его мнению, веса. И серьезно ограничил себя в питании. В итоге резко похудел: за короткий срок сбросил аж 25 кило. Но радовался такому результату недолго. У телеведущего начались сильные боли в животе. Врачи диагностировали дивертикулез. Это когда в слизистой кишечника формируются грыжеподобные «карманы» и в них развивается воспалительный процесс, который в свою очередь привел к кишечной непроходимости, увеличению предстательной железы и кистам на почках. И все это, как заметил сам Дроздов, «благодаря» резкому похудению.

- Не понимаю, зачем ему вообще понадобилось садиться на диету, худеть, - с нескрываемым волнением говорит знаменитый теледиктор Анна Шатилова. - Он и так всегда подтянутый, всегда в форме. Это за счет того, что он мяса не ел много лет, все время на овощах, на травках. И у него, конечно, особенный образ жизни. Он мне говорил: «Аня, когда ждешь автобус на остановке, то не надо просто так стоять. Ты танцуй. И еще пой». Танцевать и петь на остановке я пока не рискнула. И на диету сесть не рискну. Никаких диет!

Себя надо баловать. Я очень покушать люблю. И страстно люблю готовить. Это ужас что такое: постоянно на кухне что-то сочиняю. Обожаю пить цикорий. Со сгущенкой! И еще особенный чай завариваю. В его основе каркаде. Но к этому я что только не добавляю: листья березы, смородины, малины, дольку сушеного яблока, полынь (она очень полезна!), перчик, гвоздику, мяту. Даже луковую шелуху могу добавить! Если бы вы заглянули в мой чайник, то были бы в шоке. У меня там не чай, а, скорее, суп. И этот «суп» я пью много лет постоянно.