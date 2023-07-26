Викторию Бекхэм подняли на смех в сети из-за огромных сапог

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм вышла в свет в необычном образе и подверглась насмешкам в сети. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Так, журналисты обратили внимание на фото 49-летней знаменитости, которое она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размешенном снимке звезда позирует в черном платье и огромных желтых сапогах с перфорацией, созданных американским брендом MSCHF в коллаборации с известной обувной маркой Crocs.

Читатели издания не оценили образ Бекхэм и подняли ее на смех в комментариях под материалом.

«Эти ботинки скоро будут в ведре», «Эти сапоги смотрятся нелепо, как и она сама», «Просто ужасно. Сними их немедленно», «Ужасный внешний вид», «Из-за таких ботинок можно ноги переломать», — высказывались они.