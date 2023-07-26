Максим Фадеев объяснил, почему бросил карьеру вокалиста

Продюсер Максим Фадеев , который начинал творческую карьеру в качестве певца, в интервью «Российской газете» признался, что ему было некомфортно выступать на сцене.

«Я — интроверт и стараюсь избегать новых знакомств и мест с большим скоплением людей. В этот момент мое внимание становится рассеянным, и мне всегда нужен кто-то рядом, кто поможет сориентироваться. Другими словами, для меня всегда выход на сцену — выход из моей зоны комфорта. Именно поэтому для меня идеальной всегда была студийная, камерная, непубличная работа», — заверил Фадеев.

По словам Фадеева, он был рад начать заниматься продвижением своего первого продюсерского проекта — певицы Линды. Продюсер уточнил, что заниматься продюсированием, написанием песен и сведением музыки в студии ему нравилось куда больше, чем самому выступать на сцене. Теперь же Фадеев больше не хочет «делать артистов» — он рассказал о планах по открытию собственной вокальной школы, где продюсер хочет воспитывать будущих музыкантов с нуля.