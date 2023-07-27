Брухунова высказалась по поводу сравнения с Кейт Миддлтон

34-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова старается удивлять поклонниками своими разнообразными образами. Так, один из нарядов вызвал со стороны её поклонников особое внимание. Девушка решила повторить недавний образ Кейт Миддлтон, когда посетила постановку в Большом театре.

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На Татьяне было длинное черное платье в горошек, которое подчеркивало силуэт фигуры. Свой образ она дополнила синей сумкой в стиле ретро.