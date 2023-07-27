Наташа Королева раскрыла данный ей совет Юдашкина

Долгие годы Наташу Королеву и Валентина Юдашкина объединяла тесная дружба, начавшаяся еще в 1989 году. Об этом рассказала певица изданию "7 дней".

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Известный дизайнер оказал ей значительную поддержку в начале ее карьеры, дав полезные советы. Наташа Королева вспомнила, что когда она переехала в Москву и готовилась к своей первой концертной программе, она обратилась к своему возлюбленному на тот момент музыканту Игорю Николаеву за помощью. Композитор сразу же отвез ее в мастерскую Юдашкина на Кутузовском проспекте, где затем был открыт первый бутик.

Именно там Наташа впервые увидела платья, которые очаровали ее. Помещение самой мастерской было с изношенными стенами, дверями и даже покосившейся мебелью, поскольку Юдашкин только что переехал туда и не успел сделать ремонт. Однако он привез с собой коллекцию haute couture.

Валентин был исключительно тонким человеком. Он заметил, что Наташа хорошо разбирается в моде и ее интересуют последние тенденции, но он дал ей следующий совет:

"Наташа, публика видит тебя не как суперзвезду, а как одну из них. Твой сценический образ - это "девчонка с нашего двора". А в нашем дворе люди не носят haute couture. Всегда помни об этом! И если не хочешь потерять свою аудиторию, твоя одежда должна быть ближе к народу...".

Наташа использовала этот совет при подготовке концертного шоу в "Олимпийском", которое назвалось "Дельфин и Русалка" - по аналогии с популярным хитом. Все костюмы для этого выступления были задуманы и созданы именно Юдашкиным.

С тех пор, несмотря на желание порой произвести впечатление на сцене с помощью самых модных и роскошных нарядов, Наташа всегда помнила совет Валентина и не переусердствовала в гламуре. Она ограничивала себя. Но ни один ее концерт не обходился без его платьев.