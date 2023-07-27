Лара Стоун стала матерью во второй раз
Модель Лара Стоун рассказала поклонникам, что стала мамой во второй раз. Вторые роды состоялись на прошлой неделе.
Лара родила сына, мальчика назвали Боб. Малыш появился на свет на прошлой неделе, но о пополнении в семье модель решилась рассказать только сейчас.
Новость о рождении ребенка Стоун опубликовала в личном блоге. Запись девушка сопроводила черно-белой фотографией новорожденного. После родов мальчик был помещен в реанимацию.
«Малыш Боб родился на прошлой неделе и провел несколько очень страшных дней в реанимации», - написала Лара.
Модель рассказала, что теперь она счастлива, потому что малыш находится дома.