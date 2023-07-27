Лара Стоун стала матерью во второй раз

Модель Лара Стоун рассказала поклонникам, что стала мамой во второй раз. Вторые роды состоялись на прошлой неделе.

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Лара родила сына, мальчика назвали Боб. Малыш появился на свет на прошлой неделе, но о пополнении в семье модель решилась рассказать только сейчас.

Новость о рождении ребенка Стоун опубликовала в личном блоге. Запись девушка сопроводила черно-белой фотографией новорожденного. После родов мальчик был помещен в реанимацию.

«Малыш Боб родился на прошлой неделе и провел несколько очень страшных дней в реанимации», - написала Лара.