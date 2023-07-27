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Райан Рейнольдс опубликовал откровенное фото с Сандрой Буллок

Голливудский актер Райан Рейнольдс пикантно поздравил Сандру Буллок с днем рождения, опубликовав в личных соцсетях их совместное откровенное фото.

Райан Рейнольдс опубликовал откровенное фото с Сандрой Буллок
© Газета.Ru

Снимок, на котором Рейнольдс и Буллок запечатлены в полностью обнаженном виде, является кадром из хитовой комедии конца нулевых "Предложение" Энн Флетчер.

По сюжету актеры исполнили роли начальницы и ее подчиненного, между которыми со временем возникают романтические отношения.

В своем поздравлении звезда "Дэдпула" сопроводил их пикантную фотографию трогательным обращением к имениннице.

"С днем рождения неподражаемую и потрясающую Сандру Буллок! На твой день рождения в этом году я подарил нам обоим координаторов съемок интимных сцен. И отдел кадров. А вот с одеждой не задалось", — шутливо написал Рейнольдс.

Сандра Буллок родилась 26 июля 1964 года. В 2023-м году звезде исполнилось 59 лет.

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