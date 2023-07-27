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Мать Бейонсе разводится с мужем после восьми лет брака

Мать певицы Бейонсе, американский модельер Тина Ноулз, разводится со своим вторым мужем, актером Ричардом Лоусоном после восьми лет брака. Об этом сообщает Page Six.

Мать Бейонсе разводится с мужем после восьми лет брака
© Газета.Ru

Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, 69-летняя Тина Ноулз подала на развод с 76-летним Ричардом Лоусоном 26 июля.

В качестве причины разрыва модельер назвала "непримиримые разногласия". Поскольку у пары нет общих детей, бывшие влюбленные не имеют друг к другу никаких финансовых претензий. Впервые слухи о разрыве пары появились в начале июля после того, как Тина Ноулз не присоединилась к Ричарду Лоусону во время пресс-тура, посвященного премьере его нового фильма "Черный террор".

Поклонники пары также обратили внимание на то, что супруги перестали публиковать совместные снимки в соцсетях, а Тина сменила фамилию Лоусон на Ноулз в своем профиле в Instagram.

Тина Ноулз и Ричард Лоусон поженились в 2015 году. До этого модельер в течение 31 года была замужем за отцом Бейонсе Мэттью Ноулзом. Родители певицы развелись после того, как в 2010 году у Мэттью Ноулза родился сын от актрисы Александры Уайт.

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