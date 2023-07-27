Мать Бейонсе разводится с мужем после восьми лет брака

Мать певицы Бейонсе, американский модельер Тина Ноулз, разводится со своим вторым мужем, актером Ричардом Лоусоном после восьми лет брака. Об этом сообщает Page Six.

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Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, 69-летняя Тина Ноулз подала на развод с 76-летним Ричардом Лоусоном 26 июля.

В качестве причины разрыва модельер назвала "непримиримые разногласия". Поскольку у пары нет общих детей, бывшие влюбленные не имеют друг к другу никаких финансовых претензий. Впервые слухи о разрыве пары появились в начале июля после того, как Тина Ноулз не присоединилась к Ричарду Лоусону во время пресс-тура, посвященного премьере его нового фильма "Черный террор".

Поклонники пары также обратили внимание на то, что супруги перестали публиковать совместные снимки в соцсетях, а Тина сменила фамилию Лоусон на Ноулз в своем профиле в Instagram.