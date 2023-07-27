19-летняя дочь Хайди Клум снялась топлес

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

На размещенном кадре 19-летняя девушка предстала, лежа в кровати в желтых трусах-стрингах.

Lenta.ru

Так она продемонстрировала оголенное тело, на котором замечен солнечный ожог и след от загара. При этом ноги Клум прикрыла одеялом, а волосы собрала в пучок.