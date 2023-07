Какими эпатажными историями запомнилась Шинейд О'Коннор

В 1990 году певица получила "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Однако артистка была известна не только благодаря своей музыке, но и своему сумасбродному характеру – за свою жизнь Шинейд не раз оказывалась в центре скандалов и успела прослыть крайне эпатажной личностью.