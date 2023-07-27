Какими эпатажными историями запомнилась Шинейд О'Коннор

26 июля ушла из жизни ирландская певица Шинейд О'Коннор, наибольшую популярность которой принес хит Nothing Compares 2U. Звезде было 56 лет.

В 1990 году певица получила "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Однако артистка была известна не только благодаря своей музыке, но и своему сумасбродному характеру – за свою жизнь Шинейд не раз оказывалась в центре скандалов и успела прослыть крайне эпатажной личностью.

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Подробнее о самых безумных выходках певицы – в материале "Рамблера".

Порвала портрет Папы Римского в прямом эфире

В 1992 году О'Коннор пригласили в популярное американское шоу Saturday Night Life. Незадолго до этого до певицы дошли чудовищные слухи о педофилии в Ватикане. Оказавшись на шоу, Шинейд в прямом эфире порвала портрет Папы Римского –Иоанна Павла II и закричала:

"Сражайтесь с настоящим врагом!".

После этого поступка возмущенные американцы оборвали телефонную линию телеканала NBC. Но это не единственное последствие, с которым пришлось столкнуться звезде: выступление в штатах, которое должно было пройти спустя две недели после шоу, отменили. Более того, ее карьера в США стремительно пошла под откос.

Объявила себя священником

Весной 1999 года Шинейд приняла духовный сан католического священника на неофициальной церемонии в Лурде. О'Коннор без стеснения заявила о том, что теперь ее зовут мать Бернадетт Мари. Этот выпад был своеобразным протестом, ведь в католицизме (как и во многих других профессиях) в конце 1990-х не признавали женщин-священников.

О'Коннор также добавила, что стала служительницей "Церкви Латинского Трезубца", но никому так и не удалось выяснить, что это за церковь.

Приняла ислам

В 2018 году О'Коннор заявила о том, что отреклась от католицизма и приняла ислам. Певица также рассказала о том, что сменила имя на Шухада Давитт.

"Это естественный итог изысканий любого разумного теолога. Изучение священного писания ведет к исламу. Таким образом, все прочие священные тексты становятся излишни", – объяснила свое решение звезда в соцсетях.

В переводе с арабского имя Шухада означает "мученица". Чуть позже артистка опубликовала фотографию в хиджабе и призыв к молитве в ее исполнении.