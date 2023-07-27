$90.05-0.0599.72+0.02

Объявила себя священником, приняла ислам и сменила имя: какими эпатажными историями запомнилась Шинейд О'Коннор

26 июля ушла из жизни ирландская певица Шинейд О'Коннор, наибольшую популярность которой принес хит Nothing Compares 2U. Звезде было 56 лет.

Какими эпатажными историями запомнилась Шинейд О'Коннор
© globallookpress.com

В 1990 году певица получила "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Однако артистка была известна не только благодаря своей музыке, но и своему сумасбродному характеру – за свою жизнь Шинейд не раз оказывалась в центре скандалов и успела прослыть крайне эпатажной личностью.

Видео дня

Подробнее о самых безумных выходках певицы – в материале "Рамблера".

Порвала портрет Папы Римского в прямом эфире

В 1992 году О'Коннор пригласили в популярное американское шоу Saturday Night Life. Незадолго до этого до певицы дошли чудовищные слухи о педофилии в Ватикане. Оказавшись на шоу, Шинейд в прямом эфире порвала портрет Папы Римского –Иоанна Павла II и закричала:

"Сражайтесь с настоящим врагом!".

После этого поступка возмущенные американцы оборвали телефонную линию телеканала NBC. Но это не единственное последствие, с которым пришлось столкнуться звезде: выступление в штатах, которое должно было пройти спустя две недели после шоу, отменили. Более того, ее карьера в США стремительно пошла под откос.

Объявила себя священником

Весной 1999 года Шинейд приняла духовный сан католического священника на неофициальной церемонии в Лурде. О'Коннор без стеснения заявила о том, что теперь ее зовут мать Бернадетт Мари. Этот выпад был своеобразным протестом, ведь в католицизме (как и во многих других профессиях) в конце 1990-х не признавали женщин-священников.

О'Коннор также добавила, что стала служительницей "Церкви Латинского Трезубца", но никому так и не удалось выяснить, что это за церковь.

Певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет

Приняла ислам

В 2018 году О'Коннор заявила о том, что отреклась от католицизма и приняла ислам. Певица также рассказала о том, что сменила имя на Шухада Давитт.

"Это естественный итог изысканий любого разумного теолога. Изучение священного писания ведет к исламу. Таким образом, все прочие священные тексты становятся излишни", – объяснила свое решение звезда в соцсетях.

В переводе с арабского имя Шухада означает "мученица". Чуть позже артистка опубликовала фотографию в хиджабе и призыв к молитве в ее исполнении.

Что любопытно, в 2017 году звезда уже меняла имя на Магду Давитт. Тогда певица сказала, что смена имени стала для нее избавлением от "родительских проклятий".

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости