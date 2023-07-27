Невестка Тины Тернер намерена забеременеть от умершего мужа

Невестка Тины Тернер заявила о намерении забеременеть в 46 лет от умершего сына певицы. Об этом она рассказала в интервью журналу People.
Афида Тернер призналась, что еще при жизни ее муж и сын Тины Тернер, Ронни Тернер, успел заморозить свою сперму. По ее словам, это был его прощальный подарок для нее накануне того, как он скончался от рака кишечника в декабре 2022 года. Ему было 62 года.
Афида рассказала, что попытается с помощью врачей забеременеть и самостоятельно выносить ребенка.
"Я хочу родить от Ронни. Конечно, если у меня получится. Сейчас мне 46, но шансы есть. Посмотрим, как получится", — заявила она.
Невестка Тины Тернер добавила, что хочет успеть пройти процедуру ЭКО до своего следующего дня рождения 22 декабря.
"Мне все еще очень плохо от того, что Ронни больше нет рядом. Но что я могу с этим поделать... А так, у меня хотя бы будет малыш от него", — подытожила Афида.
Тина Тернер ненамного пережила своего сына — певицы не стало в мае 2023 года.