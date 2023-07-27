Дарья Пынзарь показала свою квартиру мечты после ремонта

Жизнь звезды легендарной телестройки кажется поклонникам сказкой: курорты, будни в окружении близких и успешный бизнес за рубежом. Вот и еще одна мечта исполнилась — Дарья Пынзарь с супругом и детьми наконец-то перебрались в роскошную квартиру в турецкой Аланье. Румтур, как и полагается, ждал фанатов в инстаграме*.

Обзор жилища в сторис начался с восторженного крика их пятилетнего сына Давида. Если честно, мы и сами еле сдержались, чтобы не завизжать: огромные комнаты с зелеными стенами и мраморными вставками — только начало. Каждому члену семьи, рассказывает Пынзарь, по комнате. Вот и мужу, которого Даша ласково называет Сергей Иванович, достался собственный кабинет с большим деревянным столом и выходом на балкон. «Пока еще не все готово, но уже прорисовывается постепенно», — делится звезда. И тут же добавляет, что, как только разберется со всем «барахлом», тут же начнет делиться с подписчиками рецептами на новой кухне. А вот с переездами экс-участники «Дома-2» теперь серьезно намерены повременить: покидать такое гнездышко вряд ли захочется в ближайшее время.