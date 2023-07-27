Лера Кудрявцева показала фото в купальнике с пляжа в Болгарии

52-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева проводит время на отдыхе в Болгарии.

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На своей странице в социальных сетях артистка опубликовала кадры, на которых позирует в раздельном серебристом купальнике на завязках и в головном платке с монограммой Louis Vuitton.

Знаменитость принимала солнечные ванны на пляже. При этом она нанесла макияж и добавила фильтр на фото.

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