Лера Кудрявцева показала фото в купальнике с пляжа в Болгарии
52-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева проводит время на отдыхе в Болгарии.
На своей странице в социальных сетях артистка опубликовала кадры, на которых позирует в раздельном серебристом купальнике на завязках и в головном платке с монограммой Louis Vuitton.
Знаменитость принимала солнечные ванны на пляже. При этом она нанесла макияж и добавила фильтр на фото.
runews24.ru
Недавно Лера Кудрявцева призналась, что использует зеленые тейпы для лица, чтобы разгладить морщины и восстановить контуры, а значит и продлить молодость.