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Лера Кудрявцева показала фото в купальнике с пляжа в Болгарии

52-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева проводит время на отдыхе в Болгарии.

Лера Кудрявцева показала фото в купальнике с пляжа в Болгарии
© runews24.ru

На своей странице в социальных сетях артистка опубликовала кадры, на которых позирует в раздельном серебристом купальнике на завязках и в головном платке с монограммой Louis Vuitton.

Знаменитость принимала солнечные ванны на пляже. При этом она нанесла макияж и добавила фильтр на фото.

runews24.ru

Недавно Лера Кудрявцева призналась, что использует зеленые тейпы для лица, чтобы разгладить морщины и восстановить контуры, а значит и продлить молодость.