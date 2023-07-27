Джон Траволта поделился редкими снимками с детьми

Голливудский актер Джон Траволта поделился с подписчиками своих социальных сетей видеороликом и фотографиями, сделанными во время семейного отпуска в Японии.

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69-летний актер смонтировал из фотографий видеоролик, в котором показал подросших детей - 23-летнюю дочь Эллу и 12-летнего сына Бенджамина.

Во время семейного путешествия Джон Траволта с детьми посетили множество достопримечательностей, в том числе токийский зоопарк, аквапарк и парк аттракционов.

"Наше летнее путешествие в Японию", — подписал ролик актер.

Джон Траволта воспитывает двоих детей от актрисы Келли Престон - дочь Эллу и сына Бенджамина. У пары также был сын Джетт, который с детства страдал от синдрома Кавасаки и в возрасте 16-ти лет умер от эпилептического припадка.

Летом 2020 года жена актера Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет.

14 мая 2023 года Траволта поделился с подписчиками архивным видео с супругой в честь Дня матери, который в США отмечается 14 мая.