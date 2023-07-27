Сестра Бритни Спирс забеременела в 15 лет

Джейми Линн Мари Спирс, американская актриса и певица, младшая сестра Бритни Спирс и, как и та, - юная звезда Disney, рассказала, что впервые забеременела еще сама будучи ребенком - в 15 лет.

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Откровения артистки прозвучали вчера вечером на подкасте Better Tomorrow with Hannah Brown.

При этом Линн, которой сейчас 32 года, подчеркнула, что приняла "ответственное решение" покинуть шоу-бизнес "и сосредоточиться на своей ситуации".

Впрочем, это не помешало актрисе тут же дать интервью "глянцу" OK!, вызвавшее резонанс. Канал Nickelodeon, на котором тогда выходил сериал с Линн "Зоуи 101", выступил с официальным заявлением, отметив, что уважает решение подростка.

Отцом ребенка стал 18-летний Кейси Оллдридж, с которым артистка была недолгое время помолвлена. Их дочь Мэдди Брайан родилась в 2008-м. Как вспоминает Спирс, "тогда все "спустили на меня собак", говоря, что я худший на свете человек".

Линн использовала беременность как способ "начать всё с начала", перебралась "в глушь Миссисипи", избавилась от мобильника и попросила всех "оставить ее в покое".