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Лолита вспомнила молодость, сравнив себя с котом без яичек

Российская певица Лолита Милявская поделилась в беседе с «Пятым каналом» воспоминаниями о начале своей творческой карьеры. Рассказывая о первых шагах на сцене, артистка призналась, что до сих пор удивляется, как на ее концерты приходили зрители. При этом, по словам певицы, публика зачастую жестко критиковала ее исполнение.

Лолита вспомнила молодость, сравнив себя с котом без яичек
© News.ru

Хейтить — такого слова тогда не было. Вместо хейта к тебе подходили и говорили: «Фу, это же безвкусица. И поет как кот, которому отрезали яички». <...> Я так хреново пела! Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно! Надо было ставить памятник слушателям, которые на концерты приходили, — рассказала исполнительница.

Лолита добавила, что тогда ей было около 25 лет, что намного больше, чем многим нынешним молодым исполнителям, которых она старается поддерживать. Артистка напомнила, что профессионализм приходит с опытом, поэтому даже если ей не нравится творчество молодого артиста, она не будет отзываться о нем плохо, а наоборот, будет заступаться.

Я из тех людей, которые не завидуют молодым исполнителям и их любят. И когда кого-то ругают в моем присутствии, я обязательно становлюсь на защиту. <...> Я не знаю всех блогеров молодых, но я вам могу сказать, что у многих будет большая карьера. А кто-то с этим завяжет. Поэтому дайте им возможность выплеснуть эмоции, — призвала Лолита.