Лолита вспомнила молодость, сравнив себя с котом без яичек

Хейтить — такого слова тогда не было. Вместо хейта к тебе подходили и говорили: «Фу, это же безвкусица. И поет как кот, которому отрезали яички». <...> Я так хреново пела! Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно! Надо было ставить памятник слушателям, которые на концерты приходили, — рассказала исполнительница.