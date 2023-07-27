Сколько стоит гардероб Жасмин
Певица Жасмин может похвастаться непревзойденным вкусом и чувством стиля. Звезда всегда блистает на ковровых дорожках, поражая публику элегантными нарядами.
По всей видимости, шкаф артистки переполнится, поэтому она решила продать свои старые вещи. Накануне стало известно, сколько стоит гардероб исполнительницы хита «Как ты мне нужен».
Оказалось, что в шкафу артистки хранится целое состояние. Так, вещи знаменитости оцениваются в пять миллионов рублей. Это стало известно после того, как Жасмин разместила одежду на сайте по перепродаже брендовых предметов гардероба.
В аккаунте певицы есть чем поживиться. Так, на продажу она выставила более ста сорока предметов гардероба. Естественно, речь идет о люксовой одежде таких знаменитых модных домов, как Dior, Balmain, Valentino и прочих.
Причем избавляется женщина не только от повседневных, но и от вечерних нарядов. Цена за одну вещь варьируется от семи до двухсот шестидесяти тысяч рублей.
Стоит отметить, что Жасмин – не первая звезда, которая решилась распрощаться с ненужной одеждой. Ранее Филипп Киркоров тоже неплохо обогатился, распродав свой гардероб. Так, только кроссовки короля эстрады стоили почти два миллиона рублей.