Сколько стоит гардероб Жасмин

Певица Жасмин может похвастаться непревзойденным вкусом и чувством стиля. Звезда всегда блистает на ковровых дорожках, поражая публику элегантными нарядами.

© РИА Новости

По всей видимости, шкаф артистки переполнится, поэтому она решила продать свои старые вещи. Накануне стало известно, сколько стоит гардероб исполнительницы хита «Как ты мне нужен».

Оказалось, что в шкафу артистки хранится целое состояние. Так, вещи знаменитости оцениваются в пять миллионов рублей. Это стало известно после того, как Жасмин разместила одежду на сайте по перепродаже брендовых предметов гардероба.

В аккаунте певицы есть чем поживиться. Так, на продажу она выставила более ста сорока предметов гардероба. Естественно, речь идет о люксовой одежде таких знаменитых модных домов, как Dior, Balmain, Valentino и прочих.

Причем избавляется женщина не только от повседневных, но и от вечерних нарядов. Цена за одну вещь варьируется от семи до двухсот шестидесяти тысяч рублей.