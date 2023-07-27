Кайли Дженнер рассказала, о какой пластической операции жалеет

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер призналась, что жалеет об увеличении груди в 19 лет. Слова знаменитости приводит издание Daily Mail.

В недавнем эпизоде шоу "Семейство Кардашьян" рассказала, что в возрасте 19 лет в тайне от всех сделала операцию по увеличению груди.

Дженнер заявил, что жалеет о своем поступке, поскольку у нее была "красивая натуральная грудь":

"Просто великолепная. Идеальный размер. Я просто пожалела, что не оценила ее по достоинству до операции".

Знаменитость считает, что ее решение было неразумным и опрометчивым, поэтому она посоветовала всем, кто думает о коррекции формы груди, отложить операцию до рождения детей.