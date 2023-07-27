Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала ей почку

Певица и актриса Селена Гомес опубликовала фотографию из машины с Франсией Рэйс. Снимками она поделилась в социальных сетях;

© Газета.Ru

Звезда впервые за долгое время проводит время с подругой, которая пожертвовала ей почку. На фотографиях они обнимаются и улыбаются.

«Счастливого дня рождения особенному для меня человеку. Куда бы нас не привела жизнь, я люблю тебя», — написала Гомес.

В ноябре 2022 года Селена Гомес публично заявила, что «самый близкий человек в Голливуде для нее — Тейлор Свифт». Такое высказывание, по всей видимости, задело ее другую подругу Франсию Рэйса. После заявления она отписалась от звезды в социальных сетях, что заметили внимательные поклонники.

Еще в августе 2019 года появилась информация, что американская певица и актриса Селена Гомес перестала общаться со своей подругой Франсией, которая пожертвовала ей свою почку.