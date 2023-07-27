Пользователи Сети нашли доказательства того, что Боня делала липосакцию

Сама Виктория заявляла, что накачала ягодицы в спортзале.

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Бизнесвумен Виктория Боня недавно поделилась видео, где она запечатлена в облегающем платье, которое подчеркнуло ее упругие ягодицы. Тогда звезда рассказала, что она накачала попу в спортзале.

Многие пользователи Сети не поверили, что Боня с помощью силовых тренировок смогла добиться таких результатов. Большинство подписчиков знаменитости уверенно заявляли, что ее пятая точка выглядит «аппетитной» благодаря пластическому хирургу.

Позже и бывшая жена футболиста Павла Мамаева, модель Алана Мамаева, заявила, что Виктория делала липосакцию — звезда перекачивала жир зоны живота в ягодицы. А внимательные поклонники бизнесвумен заметили следы на ее теле, которые характерны для данного вида операции.