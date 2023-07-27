Пользователи Сети нашли доказательства того, что Боня делала липосакцию
Сама Виктория заявляла, что накачала ягодицы в спортзале.
Бизнесвумен Виктория Боня недавно поделилась видео, где она запечатлена в облегающем платье, которое подчеркнуло ее упругие ягодицы. Тогда звезда рассказала, что она накачала попу в спортзале.
Многие пользователи Сети не поверили, что Боня с помощью силовых тренировок смогла добиться таких результатов. Большинство подписчиков знаменитости уверенно заявляли, что ее пятая точка выглядит «аппетитной» благодаря пластическому хирургу.
Позже и бывшая жена футболиста Павла Мамаева, модель Алана Мамаева, заявила, что Виктория делала липосакцию — звезда перекачивала жир зоны живота в ягодицы. А внимательные поклонники бизнесвумен заметили следы на ее теле, которые характерны для данного вида операции.
Ранее Виктория рассказала своей публике, что скоро ей предстоит хирургическое вмешательство. Знаменитость решилась на операцию «лисьи глаза».