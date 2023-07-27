Наталью Самбурскую сравнили с Ириной Шейк на новых фото в белье

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенных нарядах. Профессиональными снимками она поделилась в социальных сетях.

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36-летняя актриса показала стройную фигуру в облегающем нижнем белье – мини-платье телесного цвета. Образ дополнили золотые украшения. Волосы ей завязали в пучок и добавили объема у корней.

Поклонников восхитила внешность Настасьи Самбурской.

«Шикарная!», «Я думала, что это Ирина Шейк», «Просто богиня», «Есть сходства с Ириной Шейк», «Вы очень похожи с Шейк», «Невероятная внешность», — написали они в комментариях.

Актриса часто принимает участие в съемках и публикует фото в соцсетях. Она не стесняется демонстрировать фигуру в откровенных нарядах. Самбурская не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. Артистка регулярно посещает тренажерный зал, а также соблюдает определенную диету – знаменитость не ест сладкое, мучное и не употребляет алкоголь. При росте 177 см Самбурская весит 58 кг.