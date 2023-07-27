Звезда "Дома-2" рассказала, как потеряла брата

Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала, как потеряла брата
Около 10 месяцев назад звезда телепроекта "Дом-2" Юлия Ефременкова стала мамой близнецов Кристиана и Даниэля. В своем личном блоге девушка делится всеми подробностями материнства.
Недавно подписчики поинтересовались у Ефременковой, почему ее дети до сих пор едят пюре. Девушка призналась, что все дело в психологической травме.
Ефременкова поделилась историей о том, что в детстве ее двоюродному брату во время болезни родители дали таблетку от температуры. Мальчик подавился и скончался.
"Я была сама маленькая, но теперь каждый раз, когда я даю лекарство или что-то кусочками, у меня страх. Я думаю, понятно, откуда он", —призналась звезда "Дома-2".
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