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Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала, как потеряла брата

Около 10 месяцев назад звезда телепроекта "Дом-2" Юлия Ефременкова стала мамой близнецов Кристиана и Даниэля. В своем личном блоге девушка делится всеми подробностями материнства.

Звезда "Дома-2" рассказала, как потеряла брата
© Социальные сети

Недавно подписчики поинтересовались у Ефременковой, почему ее дети до сих пор едят пюре. Девушка призналась, что все дело в психологической травме.

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Ефременкова поделилась историей о том, что в детстве ее двоюродному брату во время болезни родители дали таблетку от температуры. Мальчик подавился и скончался.

"Я была сама маленькая, но теперь каждый раз, когда я даю лекарство или что-то кусочками, у меня страх. Я думаю, понятно, откуда он", —призналась звезда "Дома-2".

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