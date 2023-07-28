Виктория Боня раскрыла причину насмешек над ее философией

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня заявила, что тем, кто не воспринимает ее философию всерьез, мешает их эго. Такую причину насмешек она назвала в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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«Из моих уст это звучит смешно, что ваши мысли — это не ваши мысли, ваше тело — это не ваше тело. Смешно звучит, да? Потому что эго мешает. Оно настолько большое, что оно не может принимать информацию из уст Виктории Бони», — заявила блогерша.

По ее мнению, эту же информацию аудитория восприняла бы иначе, если бы ее озвучивал духовный наставник.

Боня предположила, что на то, как в сети реагируют на ее слова, также влияет ее медийное прошлое, в частности участие в телепроекте «Дом-2».

«Но вы не знаете, что прошла Виктория Боня за эти 12 лет и какие у меня были процессы (...) Для вас Боня осталась еще там где-то в новостной ленте, в реалити-шоу», — объяснилась она.

Ранее журналистка Ксения Собчак спародировала видео Бони, в котором она предложила посмотреть на руки, чтобы повысить «осознанность». Телеведущая в ироничном ролике призвала зрителей также обратить внимание на свои ноги. «Ваши ноги — это и есть ваша осознанность», — пошутила Собчак.