Кофеиновая бомба: нутрициолог оценила состав энергетика Кардашьян

Бренд энергетических напитков запустил коллаборацию с Ким Кардашьян. Он выходит под названием «Kimade». На сайте всё раскуплено. В Сети многие озабочены составом: большое количество кофеина, витамины, подсластители.

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Нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, эксперт FPA, Алена Денисова, рассказала, какой вред могут нанести организму подобные энергетики.

Для начала надо понимать, что такое энергетические напитки. Они предназначены для быстрого улучшения работы нервной системы: стимуляции, концентрации внимания и снятия усталости.

Список ингредиентов не выглядит опасным, как может показаться. Кофеин 200 мг на порцию 350 мл. Многих пугает такая цифра, но дело в том, что для взрослых людей норма составляет примерно 400 мг. Если ограничиться одной порцией, тогда не будет рисков.

Сейчас производится очень много напитков с добавлением сахара. К сожалению, он также присутствует в рационе большинства людей в избытке. Это ухудшает ситуацию. Именно поэтому использование подсластителей можно считать преимуществом Kimade, что сказывается и на калорийности: всего 10 ккал на порцию.

Экстракт корня женьшеня и семян гуараны в составе напитка звезды являются натуральными веществами, способными оказывать положительное влияние. Однако везде нужно соблюдать разумную дозировку и не стоит стремиться получать витамины из таких источников.

Важно понимать, что у энергетиков есть список побочных эффектов, к которым относятся: судороги, мигрень, боли в груди, раздражительность и тревога. Сочетание с алкоголем и вовсе является очень опасным.