Певица Анна Asti  призналась, что до сих пор боится выступать перед публикой

Певица Анна Asti призналась, что до сих пор ощущает страх и волнение перед каждым выходом на сцену. Об этом передает «Пятый канал».

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Исполнительница отметила, что больше всего дискомфорт у нее вызывает процесс съемки, ведь там нет места для ошибок, чтобы спеть вновь.