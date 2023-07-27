Певица Анна Asti призналась, что до сих пор боится выступать перед публикой
Певица Анна Asti призналась, что до сих пор ощущает страх и волнение перед каждым выходом на сцену. Об этом передает «Пятый канал».
Исполнительница отметила, что больше всего дискомфорт у нее вызывает процесс съемки, ведь там нет места для ошибок, чтобы спеть вновь.
Для Анны максимально важна поддержка зрительского зала, тогда девушка понимает, что страх её отпускает. Asti отметила, что во время концертом поклонники дарят ей удивительные эмоции, которые нельзя сравнить даже с эйфорией.