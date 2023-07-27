Певица Зара рассказала о своем отношении к родителям
Певица Зара в интервью «Телепрограмме» рассказала, что живет с родителями под одной крышей.
«Когда я на гастролях или съемках, они проводят все свое время с внуками, за что я им очень благодарна. Так сложилось, что у нас в семье очень теплые и трепетные отношения. Все свободное время провожу с семьей. Если позволяют условия, то родители и дети ездят со мной — вместе мы побывали во многих городах», — уточнила Зара.
Исполнительница считает, что возраст — это лишь цифра в паспорте. По мнению звезды, самое главное — то, как человек наполняет свою жизнь и как он ее чувствует. Она также посоветовала не запрещать ничего детям, так как запреты только подогревают их интерес. Согласно Заре, нужно аккуратно направлять своих детей и объяснять им свои решения.
«В целом стараюсь загружать ребят учебой, дополнительными занятиями, спортом и живым общением с друзьями, чтобы у них не возникла потребность просто так сидеть в интернете. Даже в выходные мы всегда куда-то едем или устраиваем семейный просмотр кино», — отметила Зара.