Певица Зара рассказала о своем отношении к родителям

«Когда я на гастролях или съемках, они проводят все свое время с внуками, за что я им очень благодарна. Так сложилось, что у нас в семье очень теплые и трепетные отношения. Все свободное время провожу с семьей. Если позволяют условия, то родители и дети ездят со мной — вместе мы побывали во многих городах», — уточнила Зара.