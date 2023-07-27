Митя Фомин — о Hi-Fi, новом тревел-шоу и предстоящем 50-летии

27 июля в клубе «16 тонн» пройдет акустический концерт Мити Фомина и бэнда Freeugolnik. В программе прозвучат инструментальные версии любимых хитов и новых песен артиста. В интервью «Газете.Ru» Фомин рассказал о преимуществах выступления под живую музыку, отсутствии дистанции с поклонниками, связи с группой Hi-Fi, желании сняться в кино и подготовке к юбилейному концерту.

— Чем, на ваш взгляд, выступление под живую музыку лучше обычного концерта?

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— Акустика — мой любимый музыкальный формат. С бэндом Freeugolnik весь концерт будет сыгран исключительно вживую. В инструментальных аранжировках песни звучат особенным образом — глубже и откровеннее. Я сравниваю акустическое исполнение с черно-белой фотографией. Студийная запись похожа на глянцевую цветную картинку, а живая акустика — это черно-белый снимок, который требует особого мастерства. В этом его ценность. Кроме того, каждый мой концерт — интерактивный перформанс. Я постоянно общаюсь с залом, это создает особенную атмосферу вечера.

— В афише сказано, что это будет «самый жаркий летний вечер». В чем для вас залог успешного концерта?

— Проверено неоднократно — акустический звук творит на сцене невероятное. Ничто так эмоционально не отзывается, как живая музыка. Кто был на моих концертах, знает, что это всегда особенное настроение. Люди танцуют, знакомятся, общаются, даже приходят ко мне болтать в гримерку — берут автографы, мы фотографируемся. Я уже давно перестал дистанцироваться. После концерта никто не хочет уходить, а когда приходит время прощаться, все это делают без удовольствия. Но мне же тоже нужно отдыхать — тем более что на этот концерт я лечу с сумасшедших гастролей в Сибири. Буквально с корабля на бал.

— Поддерживают ли вас близкие во время выступлений? Кого из них вы чаще всего видите со сцены?

— Благодаря моей маме Тамаре Павловне я живу с ощущением постоянной поддержки и бесконечной любви. Мы с ней каждый день общаемся, она знает про каждое мое выступление, не пропускает мои выходы в эфир, трансляции, интервью. С друзьями, проверенными годами, тоже ежедневно на связи. Я дружу со многими — и не только из шоу-бизнеса. Но это личное, предпочитаю не афишировать.

— Расскажите о своем проекте «На все 100», в рамках которого вы общаетесь с яркими героями в возрасте 80-100 лет. Как к вам пришла идея сделать такое шоу?

— Мы все хотим жить долго и счастливо. Скажу про себя: когда ты подходишь к 50, хочется, чтобы и следующие 50 были не менее яркими и запоминающимися. В среднем сегодня люди живут 70-80 лет, при этом некоторые уверенно приближаются к 90-100 годам. Мы с командой решили отправиться в регионы с наиболее высокой продолжительностью жизни и узнать, в чем же секреты этих людей, как им удается сохранять качество жизни в таком серьезном возрасте, как нам взять с них пример и какие предпосылки заложить в свою жизнь уже сейчас.

— Формат этого шоу — интервью?

— «На все 100» — тревел-шоу, мы путешествуем по России и встречаемся с яркими героями «золотого» возраста.

— Какие функции вы выполняете в проекте?

— В проекте я идейный вдохновитель, продюсер и ведущий. Ищу рецепт, как жить до 100 лет, — для себя и наших зрителей.

— Можете назвать наиболее яркие примеры героев, с которыми вы уже встретились?

— Вы не поверите, насколько люди 80, 90 и даже 100 лет активные, яркие и увлеченные. Они деятельны, в ясном уме, общительны, занимаются любимым делом. Они водят автомобили, лазают по горам, упражняются в айкидо, крутят романы, танцуют, поют, – в общем, живут яркой и полноценной жизнью. Мы хотим показать, что есть масса возможностей жить на все 100, воплощать свои мечты и удовлетворять амбиции даже в 90 лет.

— Какова география проекта?

— Мы побывали уже в семи регионах, и у нас сложилось некоторое представление, что объединяет всех этих людей, которые в разных точках страны живут особенно долго. Конечно, это движение, это любимое дело, это страсть в жизни, это вечно молодая душа. О героях рассказывать пока не хочу, потому что вы должны это увидеть сами! Премьера шоу «На все 100» — на всех цифровых площадках уже этой осенью. И, возможно, даже на ТВ.

— Вы довольно часто бываете в Новосибирске. Что вас тянет в родной город?

— Это город, в котором я родился, вырос, учился, пригодился, в конце концов. У меня здесь много друзей, здесь живет моя любимая мама Тамара Павловна, которая в свои 81 тоже, кстати, стала героем выпуска «На все 100». До сих пор люблю этот город и каждый раз с удовольствием приезжаю, тем более что и приглашают часто. На больших городских праздниках я желанный гость, и эти чувства взаимны.

— 2 августа группе Hi-Fi исполнится 25 лет. Интересуетесь ли вы ее творчеством сейчас? Не было ли у вас желания вернуться в группу на постоянной основе?

— Мы редко соприкасаемся в последнее время, поэтому не знаю, что готовит группа на 25-летие. Но, наверное, поклонники по всей стране, по всему миру все-таки вздрогнут и будут чего-то ждать. Сейчас Hi-Fi продолжает гастролировать в составе дуэта: в группе по-прежнему ее старожил Тимофей Пронькин и новая вокалистка Марина Дрождина. Они колесят по городам и исполняют любимые песни.

Я же готовлю свой сольный концерт, который пройдет в январе 2024 года в Vegas City Hall. У меня ведь тоже 25 лет на сцене! Надеюсь, что группа откликнется на мое предложение поучаствовать в юбилейном концерте.

— За 25 лет карьеры у вас было несколько эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Хотели бы повторить этот опыт?

— Кино — моя большая мечта. Пожалуй, это на сегодня мой незакрытый гештальт. Сейчас, чтобы попасть в кино, не нужно мотаться по кастингам, достаточно быть узнаваемым и оставаться на виду. Хотя не всегда именно твои благие поступки могут стать залогом успеха. Наоборот, часто люди выезжают за счет скандалов, хайпа, дизлайков и прочих неприятных вещей. Стараюсь держаться от этого в стороне, потому что я за адекватный и правильный посыл. Людей должно прославлять не то, с кем они сходятся или расходятся, а то, что они действительно умеют и чем могут увлечь за собой. Поэтому жду своего режиссера, который однажды скажет: «Мне нужен именно Фомин!»

— Какой должна быть роль, чтобы вы согласились ее сыграть?

— Шпион, негодяй, мерзавец — или сказочный герой.

— 17 января у вас будет юбилей, 50 лет. Придаете ли вы значение этой дате?

— Да, мне скоро 50, и половину этих лет я на сцене. Получается, что двойной юбилей. Конечно, это знаковое событие, и уже сейчас я готовлюсь к самому главному концерту в своей жизни. Главный он по многим причинам: большая сольная площадка, много приглашенных гостей, которые были рядом со мной все эти 25 лет, особенная программа и абсолютно новое шоу, которое будет достойно этого красивого повода.

— Перед концертом в Vegas City Hall вы запустили анкету для «близких людей». Почему ее могут заполнить все?

— Все 25 лет на сцене меня сопровождали люди, которые всегда рядом. Они поддерживали, вдохновляли на каждый выход на сцену и стали теми, кого я с уверенностью могу назвать своими близкими людьми. Все они получат особую благодарность лично от меня, если заполнят «Анкету для близких», доступ к которой можно найти в моих социальных сетях.

— Какие условия ждут этих людей? Чем это будет отличаться от простой покупки билета?

— До открытия официальных продаж и появления афиш на сайтах билетных операторов мы предложим лучшие закрытые цены на билеты именно для самых близких — тех, кто в анкете. Они первыми получат возможность зайти в еще пустой зал и выбрать любое место. Плюс мы готовим для них розыгрыши и подарки — от эксклюзивного нового мерча до личной встречи со мной за чашкой кофе.

— Кто из молодых российских артистов сейчас вам больше всего импонирует?

— Мне симпатично творчество Dabro, Niletto, Zivert, Gayazovs Brothers. Есть какие-то люди, которых я вообще не знаю, но они мне нравятся. Всегда с любопытством наблюдаю за фрешменами и не устану повторять, что я открыт для дуэтов и интересных коллабораций.

— Как вы считаете, в какой период российская музыкальная сцена была более сильной — сейчас или в 1990-2000-е?

— Мне кажется, что шоу-бизнес изменился в лучшую сторону. Рядом с признанными артистами появились очень интересные имена, самобытные образы, яркие, красивые и запоминающиеся песни. Мы обросли, что называется, качеством. И приятно то, что большая часть сделанного когда-то тоже не забыта. На этом делаются имена, на этом делаются ремейки, каверы, слава, деньги. Очень много переработанного материала — и многое сделано неплохо.

— А чего не хватает современной российской эстраде?

— Современная российская поп-музыка, к сожалению, не эволюционирует так, как хотелось бы. Эволюционно поп-культура делает очередной виток спирали, оглядываясь на то, что было сделано раньше. Я имею в виду и музыкальные форматы, и библиотеку звуков, винтажные тренды. И даже модные образы, которыми нас не удивить, мы все это относили 20-30 лет назад. Очень бы хотелось, чтобы молодые артисты выпускали ни на что не похожие, новые, яркие, душевные песни.

— За что вы больше всего благодарны судьбе?

— Судьбу мне действительно есть за что благодарить. Я счастливый человек. Когда меня спрашивают, что для меня счастье, я, как правило, отвечаю: «Быть счастливым — быть кому-то нужным». Благодаря зрителям, поклонникам, близким людям я себя таковым и ощущаю.

— Какой совет вы дали бы себе 25-летнему?

— Быть жестче, осмотрительнее, менее наивным и больше думать о будущем.

— Что для вас главное в жизни?