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Ивлеева показала лицо без макияжа

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Ивлеева показала лицо без макияжа
© Lenta.ru

32-летняя инфлюэнсерша записала видео, на котором она запечатлела себя в салоне автомобиля. Видно, что на ней надето худи черного цвета, а на ее лице отсутствует косметика. Кроме того, можно заметить, что волосы Анастасии собраны в низкий небрежный пучок.

«Надеюсь, этот кружочек смотрит мой будущий парень. Хочу, чтобы он сразу видел, как выглядит мое лицо после чистки», — прокомментировала знаменитость.