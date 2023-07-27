Ивлеева показала лицо без макияжа
Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
32-летняя инфлюэнсерша записала видео, на котором она запечатлела себя в салоне автомобиля. Видно, что на ней надето худи черного цвета, а на ее лице отсутствует косметика. Кроме того, можно заметить, что волосы Анастасии собраны в низкий небрежный пучок.
«Надеюсь, этот кружочек смотрит мой будущий парень. Хочу, чтобы он сразу видел, как выглядит мое лицо после чистки», — прокомментировала знаменитость.
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