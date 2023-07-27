Ивлеева показала лицо без макияжа

32-летняя инфлюэнсерша записала видео, на котором она запечатлела себя в салоне автомобиля. Видно, что на ней надето худи черного цвета, а на ее лице отсутствует косметика. Кроме того, можно заметить, что волосы Анастасии собраны в низкий небрежный пучок.