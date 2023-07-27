Ким Кардашьян заявила, что Ирина Шейк «копирует ее стиль и мужчин»

Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян считает, что Ирина Шейк копирует ее стиль и возлюбленных. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий блогеру.

«Ким считает интересным тот факт, что Ирина сблизилась с Канье Уэстом сразу после того, как они расстались. Как только Ким была замечена с Томом, Ирина внезапно начала встречаться с ним», — заявил инсайдер.

Он также заявил, что Ким Кардашьян ненавидит, когда ее пытаются копировать в стиле и «в погоне за мужчинами».

В июле появились слухи о романе Ирины Шейк и Тома Брэди. Пара встретилась на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния. Подтверждением возможного романа стал видеоролик, опубликованный изданием Daily Mail 24 июля. На видео Том гладит Ирину по лицу, сидя в машине около дома футболиста в Калифорнии.