Звезда «Доктора Хауса» купила поместье в США

Американская актриса, звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд купила роскошное поместье в США. Она заплатила за жилье почти шесть миллионов долларов, сообщает Dirt.

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Новое жилье актрисы находится в Лос-Анджелесе. Она заплатила за него 5,9 миллиона долларов. Дом был построен в 1940-х годах, а в 2015 году за его реконструкцию взялась известная архитектор Барбара Бестор.

Во владении Уайлд оказалось поместье с главным домом площадью почти 344 квадратных метра. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, кухня, гостиная со столовой. На участке также оборудован бассейн, сад, зона отдыха с камином. Оттуда открывается вид на зеленеющие холмы.