Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» снялась в бикини

Турецкая актриса Ханде Эрчел снялась в бикини для рекламы бренда Nocturne. Соответствующие фото опубликованы в официальном Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

29-летняя звезда сериала «Постучись в мою дверь» предстала в черном раздельном купальнике со стразами, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках. При этом знаменитость продемонстрировала рельефное тело и подтянутую грудь. Поверх наряда она примерила белый вязяный кардиган с узорами.

Свой образ Эрчел дополнила собранными назад волосами, а также макияжем в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги-кольца и цепочку, обрамляющую ее шею и живот.