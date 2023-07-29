Шейк впервые засняли после ночного свидания с Брэди

Супермодель Ирину Шейк впервые засняли после ночного свидания с футболистом Томом Брэди. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие фотографии папарацци.

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Ирина Шейк выходила из дома в черном тренче, толстовке, кепке, брюках и кроссовках. Образ завершила объемная сумка в тон и солнцезащитные очки.

Как уточняют журналисты, ее впервые засняли в момент после ночного свидания с Томом Брэди.

Впервые слухи о романе 37-летней Ирины Шейк и 45-летнего Тома Брэди появились в июне после того, как пара встретилась на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния.

Подтверждением возможного романа стал видеоролик, опубликованный изданием Daily Mail 24 июля. На видео Том гладит Ирину по лицу, сидя в машине около дома футболиста в Калифорнии.