Ксения Бородина улетела отдыхать в Париж

Телеведущая Ксения Бородина отправилась отдыхать во Францию с дочерьми Марусей и Теоной. Снимками из поездки она поделилась в социальных сетях.

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За несколько часов в Париже Ксения Бородина успела провести тур по номеру в отеле и показать балкон с видом на Эйфелеву башню.

Во Францию телеведущая улетела вместе с дочерьми. Семья активно проводит время, посещая музеи, бутики и гуляя по историческому центру города.

У телеведущей двое детей. От первого брака с предпринимателем Юрием Будаговым звезда воспитывает 14-летнюю Марусю. Ксения Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с ребенком несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что бизнесмен сам в будущем пожалеет об этом.