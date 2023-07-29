Ксения Бородина улетела отдыхать в Париж

Телеведущая Ксения Бородина отправилась отдыхать во Францию с дочерьми Марусей и Теоной. Снимками из поездки она поделилась в социальных сетях.
За несколько часов в Париже Ксения Бородина успела провести тур по номеру в отеле и показать балкон с видом на Эйфелеву башню.
Во Францию телеведущая улетела вместе с дочерьми. Семья активно проводит время, посещая музеи, бутики и гуляя по историческому центру города.
У телеведущей двое детей. От первого брака с предпринимателем Юрием Будаговым звезда воспитывает 14-летнюю Марусю. Ксения Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с ребенком несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что бизнесмен сам в будущем пожалеет об этом.
От второго брака с Курбаном Омаровым блогер растит семилетнюю дочь Теону. Телеведущая говорила, что два года не разводилась с мужем ради девочки, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму, однако в 2021 году не выдержала и рассталась с отцом ребенка.