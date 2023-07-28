Певица Мадонна исполнила откровенный танец в честь 40-летия своего альбома. Видео она поделилась в социальных сетях.
Перед камерой 64-летняя Мадонна позировала в прозрачном топе, корсете и брюках. Она исполнила откровенный танец и сообщила, что 28 июля ее первому альбому исполнилось 40 лет.
«То, что я могу двигать своим телом и танцевать, заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире! Спасибо всем моим поклонникам и друзьям! Вы, должно быть, тоже мои счастливые звезды! И с 40-летием мой самый первый альбом», — написала Мадонна.
28 июня певица была найдена без сознания и срочно доставлена в одну из больниц Нью-Йорка. Менеджер Мадонны, Гай Осери, сообщил в социальных сетях, что у исполнительницы «развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии».
Только спустя две недели Мадонна вышла на связь в личном блоге. Она опубликовала пост, в котором высказалась о своем самочувствии после госпитализации и поблагодарила поклонников за поддержку.