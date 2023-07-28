«То, что я могу двигать своим телом и танцевать, заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире! Спасибо всем моим поклонникам и друзьям! Вы, должно быть, тоже мои счастливые звезды! И с 40-летием мой самый первый альбом», — написала Мадонна.