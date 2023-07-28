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Кристина Асмус отреагировала на травлю после признания о пережитом насилии

Недавно актриса рассказала о том, что пережила домашнее насилие. Откровенность Кристины оценили не все: Асмус в социальных сетях призналась, что получила и крайне негативную оценку в ответ на признание.

Так один из пользователей в комментарии к откровенному посту актрисы написал, что «нормальный человек не проживет много лет с абьюзером» и что якобы Асмус просто решила таким образом хайпануть

Это заявление возмутило Кристину. Она отметила, что этому человеку, видимо, невдомек, что распознать абьюзера в отношениях бывает очень сложно, особенно, когда на глазах у жертвы розовые очки влюбленности. Асмус призналась, что любимому всегда хочется найти оправдание.

Скандал, который перевернул жизнь Кристины Асмус

Кроме того актриса отметила, что женщине очень трудно вырваться из плена эмоциональных качелей, в который она попадает. И зарекаться от абьюзивных отношений, по мнению Асмус нельзя.

В заключение Кристина призвала людей быть добрее:

«Не будьте зверьми, перестаньте так мыслить! Не дай Бог вам или вашим дочерям оказаться на этом месте».

Ранее Кристина Асмус рассказала о насилии в прошлых отношениях.

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