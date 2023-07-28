Кристина Асмус отреагировала на травлю после признания о пережитом насилии
Недавно актриса рассказала о том, что пережила домашнее насилие. Откровенность Кристины оценили не все: Асмус в социальных сетях призналась, что получила и крайне негативную оценку в ответ на признание.
Так один из пользователей в комментарии к откровенному посту актрисы написал, что «нормальный человек не проживет много лет с абьюзером» и что якобы Асмус просто решила таким образом хайпануть
Это заявление возмутило Кристину. Она отметила, что этому человеку, видимо, невдомек, что распознать абьюзера в отношениях бывает очень сложно, особенно, когда на глазах у жертвы розовые очки влюбленности. Асмус призналась, что любимому всегда хочется найти оправдание.
Кроме того актриса отметила, что женщине очень трудно вырваться из плена эмоциональных качелей, в который она попадает. И зарекаться от абьюзивных отношений, по мнению Асмус нельзя.
В заключение Кристина призвала людей быть добрее:
«Не будьте зверьми, перестаньте так мыслить! Не дай Бог вам или вашим дочерям оказаться на этом месте».