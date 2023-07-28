Модель Кендалл Дженнер снялась в купальнике на озере
Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер показала фигуру в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.
27-летняя супермодель позировала в пестром бикини, с распущенными волосами и без макияжа. Съемка проходила во время отдыха Кедалл Дженнер у озера в США. Уже несколько дней она путешествует вместе с друзьями.
Поклонников восхитила фигура модели, и они оставили комплименты в комментариях.
«Ты — совершенство», «Идеальная фигура», «Выглядишь невероятно», «Кендалл — красотка! Очень горячие фотки», «Завидуем такой фигуре», «Муза и икона стиля», «Невероятно сексуальная», «Невозможно прекрасна», «Шикарна», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева», «Какая вы красотка, просто бомба», — написали пользователи соцсетей.
Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, модель также получает значительную прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».