Модель Кендалл Дженнер снялась в купальнике на озере

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер показала фигуру в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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27-летняя супермодель позировала в пестром бикини, с распущенными волосами и без макияжа. Съемка проходила во время отдыха Кедалл Дженнер у озера в США. Уже несколько дней она путешествует вместе с друзьями.

Поклонников восхитила фигура модели, и они оставили комплименты в комментариях.

«Ты — совершенство», «Идеальная фигура», «Выглядишь невероятно», «Кендалл — красотка! Очень горячие фотки», «Завидуем такой фигуре», «Муза и икона стиля», «Невероятно сексуальная», «Невозможно прекрасна», «Шикарна», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева», «Какая вы красотка, просто бомба», — написали пользователи соцсетей.