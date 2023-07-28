$90.02-0.02100.22+0.50

Актриса из фильма «Холоп» Софья Зайка вышла замуж

Об этом звезда сообщила поклонникам в социальных сетях.

Актриса еще в мае сообщила подписчикам о том, что летом собирается зарегистрировать брак со своим избранником. Накануне же радостное событие, наконец, состоялось.

О деталях свадьбы Зайка предпочла не распространяться, выложив на личной странице лишь несколько видео, снятых гостями пары на торжестве. Об избраннике актрисы также ничего не известно.

В качестве наряда Софья выбрала классическое белое платье в пол, а жених выглядел весьма элегантно в темно-синем костюме.

Красотке за тридцать: самые неожиданные романы Селены Гомес

Напомним, что актриса знакома зрителям ролями в фильмах «Холоп», «Чебурашка», сериале «Фитнес» и работой во многих других известных проектах.

Ранее супруга Аскольда Запашного в тайне сменила фамилию.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости