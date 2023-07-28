Об этом звезда сообщила поклонникам в социальных сетях.

Актриса еще в мае сообщила подписчикам о том, что летом собирается зарегистрировать брак со своим избранником. Накануне же радостное событие, наконец, состоялось.

О деталях свадьбы Зайка предпочла не распространяться, выложив на личной странице лишь несколько видео, снятых гостями пары на торжестве. Об избраннике актрисы также ничего не известно.

В качестве наряда Софья выбрала классическое белое платье в пол, а жених выглядел весьма элегантно в темно-синем костюме.