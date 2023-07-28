50-летняя Гвинет Пэлтроу показала лицо без макияжа

Американская актриса, бизнесвумен, писательница Гвинет Пэлтроу отправилась на ужин в ресторан без макияжа. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Газета.Ru

50-летняя звезда снялась крупным планом, широко открыв рот и держа в руке вилку со спагетти. Для похода в ресторан актриса отказалась от макияжа и укладки, продемонстрировав свою естественную красоту.

«Этот кадр мы называем «Гвинет уничтожает спагетти», — написала она в личном блоге.

Гвинет Пэлтроу регулярно делится подобным контентом. По ее словам, цифра в паспорте при этом ее не беспокоит.

«Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике», — объяснила она.