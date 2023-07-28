Пэрис Хилтон застряла в огромных ботинках

Пэрис Хилтон не могла самостоятельно снять непрактичные сапоги Mschf x Crocs, которые она рекламировала. Об этом она рассказала у себя в личном блоге.

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42-летняя певица поделилась закулисной съемкой уморительной сцены на своей странице в TikTok . В ролике видно, как Пэрис Хилтон вцепилась в ручки своего кресла, пытаясь удержаться на месте, в то время как асисстент, сидящий на полу, извивается, пытаясь стянуть с ее ноги огромный ботинок.

«Иногда приходится работать всей командой», — иронично написала Хилтон.

В начале июня MSCHF скооперировались с Crocs и презентовали новую желтую модель Big Yellow Boot. Спустя два месяца они опубликовали первый рекламный ролик с участием Пэрис Хилтон. Запуск новой коллекции ботинок на сайте и в приложении запланирован на 9 августа в 14:00.