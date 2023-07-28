Блейк Лайвли показала фигуру после родов

Блейк Лайвли показала фигуру в бикини спустя пять месяцев после родов
Голливудская актриса Блейк Лайвли, известная ролью Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», в ретро-образе снялась у бассейна. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Блейк Лайвли позировала в красном купальнике и очках с сердцами. На бедра актриса накинула желто-белое полотенце.
Поклонников восхитила спортивная фигура актрисы спустя всего пять месяцев после родов.
«Каково это быть настоящей богиней?», «Выглядишь так, как будто никогда не рожала», «Фантастика», «Как можно так прекрасно выглядеть после четырех родов», «Вот что значит тренировочный режим», «Восхищаюсь», «Вау, ребята, у нее четверо детей», «Королева», — написали пользователи соцсетей.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019 году дочери Бетти. В конце февраля актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.
«Мы очень рады. Мы бы не стали делать это четыре раза, если бы не любили», — заявил он.