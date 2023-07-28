Блейк Лайвли показала фигуру после родов

«Каково это быть настоящей богиней?», «Выглядишь так, как будто никогда не рожала», «Фантастика», «Как можно так прекрасно выглядеть после четырех родов», «Вот что значит тренировочный режим», «Восхищаюсь», «Вау, ребята, у нее четверо детей», «Королева», — написали пользователи соцсетей.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019 году дочери Бетти. В конце февраля актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.