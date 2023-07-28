Сальма Хайек показала седые волосы и восхитила фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала седину и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость запечатлела себя в салоне автомобиля с солнцезащитными очками на голове. Так, звезда продемонстрировала крупным кадром обесцвеченные волосы в области лба.

«Вот совет, как замаскировать седые волосы, не красив их. Просто не носи очки на голове», — с иронией подписала она пост, который набрал более 418 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественным внешним видом женщины, о чем принялись писать в комментариях.

«Красотка», «Ты, как хорошее вино. С годами становишься только лучше», «Ты в любом случае выглядишь великолепно», «Сальма, даже седина смотрится на тебе потрясающе», «Спасибо тебе за то, что ты не отрицаешь нормальное», — высказывались они.