Звезда российских сериалов Антон Батырев готовится к четвертой свадьбе

Актер Антон Батырев сделал предложение своей девушке после трех лет отношений
Звезда российских сериалов актер Антон Батырев сделал предложение своей девушке Анне Савельевой после трех лет отношений. Об этом Савельева рассказала подписчикам на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Девушка сделала селфи в лифте, запечатлев золотое помолвочное кольцо на безымянном пальце.
«Носила бы я просто так кольцо на этом пальце? Нет, не носила бы», — поделилась 26-летняя Анна, отвечая на вопрос подписчика о предложении руки и сердца.
Для 42-летнего Антона Батырева этот брак станет четвертым. Первый раз актер женился в 2008 году, но через полгода супруги развелись. Второй его брак с Екатериной Батыревой распался в 2018-м. В 2019 году он связал свою жизнь с актрисой Евгенией Лозой, но уже в начале 2020 года брак артистов распался.
«Главное ведь встретить хорошего человека, а учитывая опыт прошлых ошибок, я уверен, что такого человека наконец-то встретил. Человека, который меня понимает, который всегда на моей стороне, который не скандалит, не истерит и не считает, что весь мир крутится вокруг него», — поделился своим мнением о второй половинке Батырев.
Батырев по большей части известен как телевизионный актер. На его счету роли в проектах «Ничто не случается дважды», «Человек без сердца», «На качелях судьбы». В 2023-м с ним вышла полнометражная картина «Дыхание».