Звезда российских сериалов Антон Батырев готовится к четвертой свадьбе

Звезда российских сериалов актер Антон Батырев сделал предложение своей девушке Анне Савельевой после трех лет отношений. Об этом Савельева рассказала подписчикам на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Носила бы я просто так кольцо на этом пальце? Нет, не носила бы», — поделилась 26-летняя Анна, отвечая на вопрос подписчика о предложении руки и сердца.

Для 42-летнего Антона Батырева этот брак станет четвертым. Первый раз актер женился в 2008 году, но через полгода супруги развелись. Второй его брак с Екатериной Батыревой распался в 2018-м. В 2019 году он связал свою жизнь с актрисой Евгенией Лозой, но уже в начале 2020 года брак артистов распался.