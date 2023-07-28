41-летняя Водянова снялась топлес для рекламы

Российская топ-модель Наталья Водянова снялась топлес для рекламы бренда алкогольных напитков Seventy One. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 41-летняя манекенщица позирует без бюстгальтера, в черных трусах на высокой посадке и колготках, повернувшись к зеркалу спиной и держа в руках бокал и сигару.

Визажисты сделали в макияже акцент на глаза, нанеся на веки темные тени. Стилисты, в свою очередь, распустили модели волосы и уложили их в легкие локоны.